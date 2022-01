Voyage : Quelles sont les applications les plus téléchargées ?

l’entreprise de voyage la plus axée sur le client au monde et souhaite aider les gens à découvrir la planète en rendant les voyages plus simples et plus abordables,

Hopper a lancé une série de produits fintech pour le voyage, notamment le gel des prix, l'annulation pour n'importe quelle raison, la garantie en cas de perturbation du vol, et plus encore, et l'année dernière, nous avons vu l'adoption de ces produits monter en flèche.



Aujourd'hui, environ 50 % de nos revenus proviennent de ces produits fintech, et en moyenne, les clients achètent environ deux produits fintech pour chaque voyage qu'ils réservent,

Autre classement et autre géant qui domine le marché.Pour information Hopper est une agence en ligne basée au Canada.Elle aspire à devenir "" selon le site d'Inovia, un fonds d'investissement canadien.Hooper a tout de même enregistré, une croissance de 183 % des téléchargements aux États-Unis cette année.L'application ne figurait même pas dans le classement mondial d'Apptopia l'année dernière. Une explication qui réside dans le développement de nombreux services, permettant de rassurer le client en temps de crise sanitaire." explique Dakota Smith, le directeur de l'exploitation de Hopper.