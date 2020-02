Google Maps fête ses 15 ans et attaque frontalement TripAdvisor

L'objectif est simple : faire de Google Maps le compagnon de voyages indispensable lors de ses déplacements loin de la maison. Après avoir permis de réserver son Uber, ses activités et restaurants, dorénavant l'application se transforme en véritable "Guide Touristique."



Alors que les premiers onglets sont déjà bien connu à savoir "Découvrir", ou "Trajets", celui intitulé "Pour vous" dans l'item Actualité en bas à droite se révèle plus intéressant et inédit.



Ainsi, l'utilisateur y verra apparaitre des idées de sorties, des articles de presse ou encore des ouvertures récentes de commerce, sans oublier les recommandations des habitants locaux. Plus besoin de préparer ses vacances à l'avance, tout se fait et se vit sur place.



Surtout que Google a déjà plus de 120 millions de contributeurs notant ou recensant les commerces environnants.



Et la conversation débarque aussi puisqu'il sera possible de discuter avec les établissements pour réserver une table ou ajouter une remarque avant d'arriver. Google attaque le business de TripAdvisor tout en ayant un atout : être dans toutes les poches.



De plus, au niveau du guidage, il sera possible d'actionner Live View et donc de s'orienter à l'aide de la réalité augmentée.



Fort de toutes ces nouvelles fonctionnalités et dans l'ambition de devenir un véritable réflexe de voyage, Google Maps devrait pronchainement ajouter la fréquentation des bus et des trains, tout en prenant en compte l’accessibilité ou la sécurité des transports.



Pendant ce temps TripAdvisor licencie plus de 200 salariés...