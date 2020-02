Exclusif ! Google : du nouveau dans la résa de vols... pour plaire à l'Europe ?

" Ils testent beaucoup de choses pour répondre aux critiques notamment sur la complexité de différencier la publicité et l'information lors d'une requête," explique Fabrice Dariot, président et fondateur de Bourse des Vols.



En effet, cette nouvelle fonctionnalité est actuellement, selon nos informations, présente en France, Espagne et Allemagne. Après avoir été testée sur les mobiles et les tablettes depuis un mois, Google a étendu cette barre aux ordinateurs récemment.



La firme de Mountain View nous a indiqué que le module faisait l'objet d'un essai depuis quelques mois.



" D'après ce que j'ai pu analyser, l'outil est plutôt un rééquilibrage pour les comparateurs et les agences de voyages en ligne qui n'étaient pas vraiment visibles dans Google Flights, " souligne le responsable de l'OTA française.



C'est en effet une barre d'informations et non un module publicitaire.



Apparaissant avant le comparateur de Google, la barre recense différents acteurs du tourisme en ligne, sur la base du classement issu du référencement naturel, hors compagnies aériennes.



Pour Guillaume Teissonnière, directeur juridique et secrétaire général d'eDreams Odigeo rien de neuf sous le soleil ou presque.



" A noter qu'un test similaire avait déjà été conduit en juin 2019 par Google dans quelques pays européens, avant d’être interrompu en août. Ce carrousel est également testé actuellement dans d'autres domaines, notamment pour les hôtels et les locations de vacances. "



La firme de Mountain View n'a pas donné d'explications aux entreprises concernées. Et les résultats ne sont pour le moment pas quantifiables. De l'aveu même de différents responsables digitaux du tourisme, il n'y a pas que les voies du seigneur à rester impénétrables en 2020.



Autant au début, des années 2000, Google était ouvert à la discussion, autant maintenant, il n'est plus possible d'espérer de ses équipes une réponse.



" C'est dommageable. Même s'il était bienveillant, avec le poids qu'à Google dans le tourisme, il peut déséquilibrer n'importe quel secteur, sans même parfois s'en rendre compte.



Ils ne mesurent pas toujours la portée de ses actes, " s'inquiète Fabrice Dariot.



Alors que tout le monde salue sa volonté de bien vouloir mettre en avant sans contre partie des acteurs du tourisme, la question de la pérennité de la solution se pose, mais pas seulement.