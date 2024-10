Europe : vers une application numérique de voyage ?

L'application mobile "EU Digital Travel" va permettre de vérifier l'intégralité des points de contrôle d'un voyageur (image faciale, document, empreinte).



Pour cela, le citoyen devra se créer un identifiant de voyage numérique, sur son téléphone. Il choisira d'utiliser ou non le document de voyage numérique. La participation sera volontaire et non obligatoire.



Elle transmettra les données aux autorités frontalières compétentes pour des contrôles anticipés et une préautorisation.



En 2030, comme pour passer les portiques des TGV en gare à l'heure actuelle, il nous suffira alors de passer le QR Code ou la puce NFC de notre téléphone, pour passer les contrôles frontaliers des aéroports.



La proposition doit maintenant être adoptée.



Ensuite, elle entrera dans une phase de développement et de test via l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes informatiques à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (eu-Lisa).



L'application EU Digital Travel est attendue pour 2030, selon la Commission européenne.



Après le pass sanitaire, durant la pandémie, l'Europe récidive pour faire du voyage une expérience simple et à portée de main.