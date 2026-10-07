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Turkish Airlines accueille la conférence sécurité de l’IATA à Istanbul

L’IATA réunit les professionnels de l’aérien à Istanbul


Du 6 au 8 octobre 2026, Istanbul accueille la World Safety and Operations Conference, la WSOC, de l’International Air Transport Association, l’IATA, avec Turkish Airlines comme compagnie hôte. Pendant trois jours, les professionnels de l’aérien échangent autour de la sécurité, des opérations et de la gestion de crise, avec un fil rouge : la place de l’humain face aux nouvelles technologies.


Rédigé par le Mercredi 7 Octobre 2026 à 14:49

Turkish Airlines accueille la conférence sécurité de l’IATA à Istanbul. Deposit : @egunes_
Turkish Airlines accueille la conférence sécurité de l’IATA à Istanbul. Deposit : @egunes_
Aer Lingus
Turkish Airlines accueille cette semaine, à Istanbul, la World Safety and Operations Conference de l’IATA.

L’événement se déroule au Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center, du 6 au 8 octobre. Pour cette édition, l’IATA a choisi le thème "Performance Through People", avec plus de 45 heures de sessions réparties sur quatre grands axes : la sécurité, les opérations en cabine, les opérations aériennes et la gestion de crise.

La conférence réunit notamment des compagnies aériennes, des régulateurs, des professionnels de la sécurité, des pilotes, des ingénieurs, des équipages de cabine ou encore des contrôleurs aériens.

La précédente édition, organisée en 2025 à Xiamen, en Chine, avait rassemblé plus de 850 participants venus de 62 pays.

Intelligence artificielle : quelle place pour l’humain ?

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L’un des sujets centraux de la conférence concerne la place des technologies, des données, de l’intelligence artificielle et de l’automatisation dans la sécurité aérienne.

"Les personnes constituent le fondement de la sécurité aérienne.

Les technologies peuvent affiner notre compréhension des enjeux et renforcer la prise de décision, mais ce sont les compétences, le jugement et le leadership des professionnels de l’aérien, soutenus par des normes internationales solides, qui permettent de transformer ces avancées en opérations plus sûres", résume Nick Careen, vice-président Opérations, Sécurité et Sûreté de l’IATA.

A lire : Turkish Airlines commande jusqu’à 150 Boeing 737 MAX

Autre sujet abordé à Istanbul : l’impact des risques géopolitiques sur l’aviation.

Les risques géopolitiques et turbulences au programme

Les conflits, les restrictions d’espace aérien ou encore les changements de routes peuvent en effet obliger les compagnies à adapter rapidement leurs opérations.

Dans ce contexte, Ahmet Olmuştur, CEO de Turkish Airlines, a insisté sur l’importance de prioriser la sécurité au sein des compagnies.

Les turbulences font également partie des sujets abordés pendant les trois jours de conférence.

L’IATA prévoit notamment des échanges autour de Turbulence Aware, son initiative permettant aux compagnies participantes de partager des données sur les turbulences.

A lire : Turbulences avion : va-t-on vers une aggravation avec les changements climatiques ?

L’objectif est d’améliorer leur détection et de permettre aux équipages et aux équipes opérationnelles de mieux adapter leurs décisions.

Selon les données présentées par l’IATA lors de la conférence, le taux d’accidents mortels est passé d’environ un accident pour 3,5 millions de vols il y a dix ans à un pour 5,6 millions de vols en 2025.

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Tags : IATA, istanbul, turkish ailrines
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