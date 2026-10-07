Turkish Airlines accueille la conférence sécurité de l’IATA à Istanbul

Les conflits, les restrictions d’espace aérien ou encore les changements de routes peuvent en effet obliger les compagnies à adapter rapidement leurs opérations.Dans ce contexte, Ahmet Olmuştur, CEO de Turkish Airlines, a insisté sur l’importance de prioriser la sécurité au sein des compagnies.Les turbulences font également partie des sujets abordés pendant les trois jours de conférence.L’IATA prévoit notamment des échanges autour de Turbulence Aware, son initiative permettant aux compagnies participantes de partager des données sur les turbulences.L’objectif est d’améliorer leur détection et de permettre aux équipages et aux équipes opérationnelles de mieux adapter leurs décisions.Selon les données présentées par l’IATA lors de la conférence, le taux d’accidents mortels est passé d’environ un accident pour 3,5 millions de vols il y a dix ans à un pour 5,6 millions de vols en 2025.