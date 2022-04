Turquie : EdV a tenu son conseil d'administration à Istanbul

C’est dans le cadre enchanteur d’Istanbul que les Entreprises du Voyage ont tenu leur conseil d’administration.



A cette occasion, le Ministre turc de la Culture et du Tourisme Mehmet Nuri Ersoy a pu rencontrer ces décideurs du tourisme français et échanger sur les développements dans le domaine du tourisme en France, en Turquie et dans le monde.



Ils ont également rencontré des responsables du Ministère ainsi que de l’Agence de promotion et de développement du tourisme de Turquie (la TGA) et planché sur les opportunités de coopération bilatérale.



Ce voyage fut l’occasion de redécouvrir la Turquie et en particulier Istanbul, ville aux 1000 visages, sa péninsule historique, Sainte-Sophie, le Grand Bazar, le majestueux Bosphore ou encore le quartier bouillonnant de Galata.



Jean Pierre Mas, tout en précisant que la TGA et l'office du tourisme de Turquie à Paris avaient organisé pour eux un très beau voyage à Istanbul a déclaré : “La structure de la TGA, mise en place par le ministère turc de la Culture et du Tourisme, est très réussie.



Nous ferons des recommandations au gouvernement français pour la mise en place de ce système en France, Jean Pierre Mas a ajouté que la Turquie est l'une des 10 destinations préférées des Français pour le tourisme, et souligné qu'Istanbul est fortement favorisée, en particulier pour les voyages de courte durée..."