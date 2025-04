Un sauvetage inoubliable – récit d’une histoire vraie

Conscient de l’urgence et de la gravité du cas, le Directeur Médical d’Allianz Partners France, Cédric Ramaut, mobilise immédiatement les ressources nécessaires.



Nos médecins contactent l’hôpital où est l’enfant pour avoir une compréhension précise de son état médical, et confirment qu’il faut intervenir au plus vite.



Il est décidé de premièrement évacuer l’enfant vers l’Italie, pour effectuer un bilan et le stabiliser au plus vite, puis dans un second temps de le transférer en France pour des soins spécialisés.



Le rapatriement s’effectuera via un vol sanitaire, une solution sur-mesure pour les cas critiques. Ces avions privés, véritables hôpitaux volants, sont équipés de matériel médical avancé et de personnel soignant expérimenté. Ils permettent de transporter des patients qui ne pourraient pas l’être sur un vol commercial classique. C’est aussi la garantie de pouvoir agir au plus vite car ces avions sont prêts à décoller à tout moment, contrairement à un vol qui a un horaire de décollage défini.



La mission est compliquée, mais claire et toute l’équipe, des médecins aux chargés d’assistance, sait exactement ce qu’elle doit faire pour réussir ce sauvetage.