Une soirée sous un igloo : mettez-vous dans la peau d’un inuit !

“ À la découverte de l’igloo secret ! Magnifique sortie en raquettes !!! Insolite et éphémère ! Quel privilège de l’avoir fait en plus avec un petit groupe de 7 personnes seulement !!! Je recommande les yeux fermés les sorties Experience-Mont-Blanc… Le guide, Alban, est d’une telle sympathie, professionnel, aime son métier et patient surtout avec les débutants !!! ” - Camille



Notre guide accompagnateur en montagne vous fera vivre une soirée d’exception. Une soirée qui peut se transformer en après-midi afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur et les couvre-feux.



Vous partez pour une courte randonnée en raquettes, accessible à tous les niveaux, et profitez en route d’anecdotes amusantes de la part de votre guide. Partagez un moment chaleureux avec vos proches dans un véritable igloo, dégustez un repas composé de bons produits locaux, et gardez des souvenirs plein la tête !