Unesco : une « bible » Michelin du patrimoine mondial présent en France

la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco est l’expression de la protection du patrimoine mondial de 1972, telle que l’a voulu la Convention de 1972.



A ce titre, elle est un outil prestigieux non seulement de préservation mais de valorisation de sites patrimoniaux culturels et naturels exceptionnels. Si certains sites sont très connus, d’autres sont plus confidentiels.



A travers ce guide, nous avons voulu donner à voir un panorama exhaustif et enrichi de ces biens. Nous espérons ainsi prolonger notre mission : sensibiliser à la valeur universelle et à la fragilité de ces sites remarquables ».

La parution du Guide Vert « Les sites français du patrimoine mondial » est une nouvelle édition, enrichie d’informations touristiques, qui en fait un véritable carnet de voyage pour aller plus loin et proposer une découverte inédite de chacun des territoires concernés.Catherine Coutant, vice-présidente de l ’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial , rappelle l’importance de ce classement, particulièrement recherché : «