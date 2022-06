Une reconnaissance officielle pour développer le Tourisme Équestre

Institué le 5 mai 1949, le Conseil de l’Europe est la plus ancienne organisation intergouvernementale européenne, comptant 46 États membres représentant plus de 800 millions d’Européens. Il agit en faveur des droits de l’Homme, de la démocratie et de l'État de droit.L'Accord Partiel Elargi sur les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe (APE), mis en place en 2010, contribue à renforcer le potentiel des Itinéraires culturels en matière de coopération culturelle, développement durable du territoire et cohésion sociale, en insistant particulièrement sur des thèmes ayant une importance symbolique pour l’unité, l’histoire, la culture, les valeurs européennes et la découverte de destinations méconnues.L’APE suit les directives politiques du Conseil de l’Europe, décide de l'orientation du programme et décerne la certification « Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe ».Lire aussi :