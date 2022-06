Le vignoble du Sud-Ouest inscrit au titre d'une "Route Culturelle Européenne"

Iter Vitis - Les Chemins de la Vigne

Porté par le Conseil de l’Europe, le programme des itinéraires culturels vise à valoriser des patrimoines transnationaux à l’image des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, de la Route européenne des abbayes cistercienne ou de la Route Culturelle Européenne de la vigne et du vin «».Courant de la péninsule ibérique jusqu’au Caucase, celle-ci reconnaît de fait la valeur patrimoniale du paysage viticole (en tant que patrimoine matériel) et de la culture de la vigne et du vin (en tant que patrimoine immatériel).Ainsi elle entend favoriserainsi que l’essor de formes de tourisme conscientes et durables, notamment pour soutenir le développement local et encourager le dialogue interculturel.