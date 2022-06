La nouvelle Maison du Sauternes, une étape modernisée pour l’œnotourisme en Gironde

Les travaux ont été conduits sous la houlette de Sils Maria Architecture et de Nicolas Husson Conseils pour gagner en surface et en attractivité à la demande de l’ODG Sauternes-Barsac, qui assure la défense et la promotion de l’appellation.Lade la part du syndicat viticole pour présenter de(90 m2)pour une soixantaine de références.Pour Pierre-Baptiste Fontaine , le directeur de l’ODG, il s’agit d’une étape importante pour participer auqui met en avant de nouvelles expériences dans les châteaux, propriétés et les restaurants gastronomiques associés.D’autres initiatives devraient suivre qui sont encore dans les cartons du syndicat autour de l’association des vignobles avec le patrimoine architectural et naturel vers la vallée du Cérons et jusqu’à la forêt des Landes.