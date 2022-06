Appli mobile TourMaG



Bol d’air en famille en Destination Pays d’Uzès Pont du Gard Immersion au coeur d’un environnement naturel protégé, propice aux loisirs en plein air et à la découverte de la nature mais également des richesses historiques, tel est le programme de votre évasion en famille.

Profitez de cette escapade pour prendre un grand bol d’air frais en famille. Au programme de votre week-end : balade à vélo sous le Pont du Gard, rencontre avec un vigneron, randonnée historique, découverte des castors, sans oublier la visite du musée du bonbon Haribo, de quoi ravir petits et grands !

Rédigé par Destination Pays d'Uzès Pont du Gard le Lundi 13 Juin 2022





Dates de validité :

Toute l’année



Proposé par :

La Destination Pays d’Uzès Pont du Gard



Durée :

3 jours / 2 nuits



Prix à partir de :

359€

Famille de 4 personnes : 2 adultes et 2 enfants jusqu’à 12 ans - Hébergement en hôtel 3* - En juin, juillet et août en Résidences de tourisme base - Appt 4 pers



→ En savoir plus

Descriptif de l’offre Jour 1 : Toute la famille en selle !

Installation, et vous voilà à vélo sur la voie verte du Pont du Gard, un plongeon au cœur de l'histoire du majestueux aqueduc romain, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Au cours de cette balade, vous sillonnez entre garrigue et vignes. Profitez-en pour effectuer une halte dans un vignoble labellisé « Bienvenue à la ferme » afin de découvrir la culture viticole locale et de déguster vins, jus de fruits et autres produits du terroir.



Jour 2 – Plongez pour un bain de nature !

Au cœur des fabuleuses Gorges du Gardon, baladez-vous dans cet environnement naturel époustouflant et découvrez l’essence de la nature et sa biodiversité.

La Maison du castor vous accueille : un espace ludo-pédagogique, une muséographie et un espace détente pour tout savoir sur le Castor. Vous allez tout comprendre de son histoire, son outillage et découvrir l’écosystème dans lequel il évolue et les menaces qui pèsent sur l’animal et plus globalement sur l’environnement.



Jour 3 – Uzès, une ville historique et pleine de douceurs !

Le Duché, emblème de l’histoire d’Uzès à travers les âges, cette visite a de quoi intéresser vos petits : sa construction imposante, sa collection de voitures, les salles évoquant l’histoire de chevaliers et de princesses, de quoi emporter les enfants dans des rêveries chevaleresques !



Haribo n’aura quasiment plus de secrets pour vous : les matières premières, les procédés de fabrication, l’évolution des bonbons… Pour les enfants, non seulement la visite est pédagogique mais elle est aussi très ludique et immersive. Profitez de nouveaux équipements, ces espaces vous réservent quelques surprises ! Et n’oubliez pas de faire un petit tour à la boutique en partant pour un souvenir sucré !



❤ Vous allez adorer !

La découverte du Pont du Gard à vélo

La rencontre avec un vigneron et la dégustation de vins et de produits locaux

L’immersion dans le monde du Castor

Uzès et son Duché

La halte gourmande au musée Haribo

Le prix comprend ● 2 nuits en chambre familiale en hôtel 3*

● La location de vélos pour la famille (Vélos électriques sur demande)

● La visite de la maison du Castor

● La visite du Duché

● La visite du musée Haribo

Le prix ne comprend pas ● Le transfert vers votre hôtel et vos activités

● Les petits-déjeuners, déjeuners et les dîners

● Les dépenses personnelles et visites des sites non prévus au programme

Réservation Vos contacts :

Fadila IDRI

Tel : +33 (0)4 66 22 99 85

Mobile : +33 (0)6 87 74 64 84

fadila.idri@uzes-pontdugard.com



Service réceptif

Tel : +33 (0)4 66 22 99 85

receptif@uzes-pontdugard.com



Site web : www.uzes-pontdugard.com/







Annuaire #PartezEnFrance

