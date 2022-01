Appli mobile TourMaG



VISAMUNDI lance la Corée du sud et la Mongolie

Pour marquer le début de l’année 2022, notre agence d’édition de documents de voyage en ligne proposera deux nouvelles destinations à sa clientèle : la Corée du sud et la Mongolie (site en construction).

Rédigé par VISAMUNDI le Lundi 3 Janvier 2022

Toujours dans l’optique de simplifier les démarches des voyageurs particuliers et professionnels, et dans le cadre du développement de son activité, VISAMUNDI étend ses services en ajoutant au fur et à mesure des destinations à son catalogue. La Corée du sud et la Mongolie, qui ont récemment lancé leur visa électronique, rejoignent donc les 40 autres pays déjà couverts par notre agence. La procédure de demande sur notre site Internet est simple : les voyageurs font leur demande en remplissant un premier formulaire, puis se laissent guider étape par étape. Des interactions avec notre équipe Production grâce au chatbot sont aussi possibles.



La Corée du sud Pour les courts séjours d’une durée inférieure à 90 jours, et pour certains motifs dont le tourisme, les voyages d’affaires et les transits, les autorités coréennes ont mis en place la K-ETA (Korea-Electronic Travel Authorization), dont la demande pourra être faite via notre site dédié.



Restrictions sanitaires actuelles :

Avant l’arrivée en Corée, tout voyageur de plus de 6 ans devra présenter les résultats d’un test PCR négatif datant de moins de 72h précédant le départ (en langue anglaise ou coréenne ; si le document est en français, une traduction devra obligatoirement être jointe).



Une fois arrivées en Corée, les personnes en provenance d’Europe, indépendamment de leur statut vaccinal, seront obligatoirement soumises à un isolement de 10 jours. Elles seront ainsi conduites dans le hall dédié au sein de l’aéroport d’Incheon où leur température sera vérifiée et où elles seront soumises à un questionnaire de santé.

Les personnes qui ne présentent pas de symptômes seront conduites dans un des centres de test (par exemple un hôtel à Séoul ou dans sa grande couronne) agréés par les autorités sanitaires coréennes pour un nouveau dépistage. Elles devront attendre le résultat qui sera rendu dans les 24h.

Les personnes présentant des symptômes, quant à elles, seront conduites dans un centre de test spécial implanté au sein de l’aéroport pour un nouveau dépistage.

De plus, chaque personne entrant sur le territoire coréen, quelle que soit sa nationalité, devra télécharger l’application « Self Quarantine App » sur son téléphone pour indiquer quotidiennement l’évolution de son état de santé.



Attention, pour les courts séjours, les pays éligibles au K-ETA sont susceptibles de changer en fonction de la situation liée au Covid-19. Il convient de se tenir informés au jour le jour.



MISE À JOUR 31 DÉCEMBRE 2021

Suite à de nombreux nouveaux cas de la variante omicron du Coronavirus, l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a déclaré mercredi 29 décembre que les voyageurs étrangers à court terme en provenance de 11 pays africains continueront d'être interdits d'entrée dans le pays, tandis que toutes les autres arrivées internationales devront observer une quarantaine de 10 jours jusqu'au 3 février.



Que faire en Corée du sud ?

La Corée du sud est le pays idéal pour découvrir l'ultra-modernité de l'Asie, et permet aux voyageurs de se fondre dans la vie à mille à l'heure du pays, sa gastronomie typique et ses paysages uniques. Notre top 5 des sites à ne pas manquer lors d’un voyage en Corée du sud :

- Le district de Boseong, célèbre pour ses plantations de thé vert

- Hahoe, l’un des plus grands villages traditionnels de Corée, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO

- Séoul et Gyeongju, l’actuelle et et l’ancienne capitale du pays

- Jeju-do, la plus grande île de Corée

- Le parc national de Jirisan et sa chaîne de montagnes

La Mongolie Depuis le 1er octobre 2021, les touristes internationaux de 36 pays peuvent demander un visa électronique pour voyager en Mongolie. En effet, en pleine transition digitale de ses services gouvernementaux, les autorités mongoles de l’immigration ont décrété que la mise en place d’un visa électronique serait une étape très utile pour éliminer la bureaucratie dans le secteur du tourisme et du transport aérien, également pour se mettre au niveau d’un grand nombre de destinations qui optent pour ce dispositif digital.



Restrictions sanitaires actuelles :

Pour pouvoir accéder au territoire mongole, les voyageurs devront présenter un résultat de test PCR COVID-19 négatif. Le test doit être passé au maximum 72h avant l'arrivée en Mongolie (cette exigence ne s'applique pas aux voyageurs âgés de 4 ans et moins).



Les voyageurs non vaccinés devront se mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée en Mongolie dans un lieu dont ils devront communiquer l’adresse aux autorités. Cette exigence ne s'applique pas :

aux voyageurs entièrement vaccinés ;

aux voyageurs ayant une preuve valide de rétablissement de COVID-19 au cours des 4 derniers mois.

De plus, comme dans la majorité des pays, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics.



Attention, les mesures changent régulièrement en raison du variant Omicron. Veiller à bien se renseigner avant le départ.



Que faire en Mongolie ?

Plaines, désert, montagnes, parcs nationaux… Un voyage en Mongolie assure aux voyageurs une échappée au cœur d’une nature vaste et généreuse. Voici les 5 recommandations de VISAMUNDI :

- Hongorïn Els, les dunes les plus grandes et spectaculaires de Mongolie

- Khustain Nuruu, protégé au titre de parc national depuis 1993, le site est célèbre pour ses chevaux de Przewalski, dont le programme de réintroduction est devenu un modèle écologique

- Le fameux désert de Gobi, l’un des plus grands et plus rudes au monde, sera idéal pour les amoureux de treks et de randonnée désirant explorer les pistes du Gobi à pied, en 4x4, à cheval ou même à dos de chameau pour les plus aventureux ;)

- Le lac Khövsgöl, ou « perle bleue », à visiter en hiver pour pleinement apprécier sa sérénité et le Festival des Glaces

- Le Mont Altaï, pour des escapades au coeur d’une superbe chaîne de montagnes, offrant des paysages à couper le souffle

