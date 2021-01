VVF : les hébergeurs et ETI sont les "grands oubliés" du plan montagne

Hébergeurs et autres ETI (Entreprises de taille intermédiaire) sont "les grands oubliés du plan montagne" estime Stéphane Le Bihan, Directeur Général VVF dans un message diffusé à la presse.



Le gouvernement a en effet annoncé que les remontées mécaniques ne rouvriront pas le 1er février, et qu'une saison blanche n'est pas à exclure. Dans ce contexte des mesures d'aides vont être mises en place pour soutenir l'économie de la montagne française, selon les pouvoirs publics.



Un plan de soutien qui assure " 70% des charges fixes pour les petites structures et les remontées mécaniques " explique le DG de VVF.



"Toutefois, les hébergeurs, présents sur plusieurs stations de montagne ne bénéficient pas, à ce jour, d'un plan de soutien adapté. Ces ETI, des hébergeurs de différentes tailles, contribuent pourtant par leur présence et leurs investissements à développer l'économie du territoire.



Ces investissements ont déjà été réduits par deux confinements successifs, auxquels s'ajoute une fermeture des remontées mécaniques qui met en grave danger les modèles d'exploitation. Au-delà de leur métier, les hébergeurs contribuent pourtant à l'activité de tous les métiers de la montagne et irriguent le tissu économique de ces territoires. "