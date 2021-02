Vacances d'hiver : "les opérations de contrôle dans les aéroports seront particulièrement renforcées" Pas de limitation des déplacements entre régions

Les contrôles aux frontières (terrestres comme aériennes) se renforcent à l'approche des vacances de février. En pleine lutte contre l'épidémie de Covid-19 et le développement des variants, le Gouvernement a rappelé sa position lors d'une conférence de presse, ce jeudi 04 février 2021. TourMaG.com fait le point.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Jeudi 4 Février 2021

Alors que les variants (anglais, sud-africain, brésilien) du coronavirus se développent dans l'Hexagone, le gouvernement maintient sa politique sanitaire, comme l'ont annoncé Jean Castex, Premier Ministre, Olivier Véran, Ministre de la Santé et Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse, ce jeudi 04 février 2021.



Jean Castex comme Gérald Darmanin ont donc rappelé que toute entrée et toute sortie de France à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’espace européen (Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) sont interdites, sauf motif impérieux.



Cette mesure prévaut également pour les DOM-TOM.



"Depuis le début de cette mesure, lundi, les services de la police aux frontières sont pleinement mobilisés dans les aéroports pour contrôler ces vols internationaux , a précisé Gérald Darmanin.



729 passagers au départ n'ont pas été autorisés à prendre leur avion pendant deux jours, parce qu'ils ne voyageaient pas avec ces fameux motifs impérieux. 41 passagers arrivés en France n'ont pas été admis en France pour des raisons similaires ".

Les déplacements entre régions autorisés pendant les vacances d'hiver Puis le Ministre de l'Intérieur a rappelé le travail de contrôle mené conjointement avec Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué aux Transports. " Nous veillons à ce que les compagnies aériennes effectuent avec sérieux et responsabilité le contrôle des motifs de déplacement et la présentation d'un test PCR négatif.



Le gouvernement n'a pas hésité et n'hésitera pas à sanctionner durement les compagnies aériennes peu scrupuleuses sur la réalisation de ces contrôles qui leur incombent en première intention avant les contrôles réalisés par la police aux frontières ".



A l'approche des vacances scolaires d'hiver, les opérations de contrôle dans les aéroports seront particulièrement renforcées.



Puis, Gérald Darmanin a indiqué que depuis la mi-janvier, ces mesures ont divisé par plus de trois le flux de passagers des vols en provenance ou en direction de pays extérieurs à l'Union européenne, le trafic passant de 65 000 à 20 000 passagers par jour.



En ce qui concerne le dispositif de contrôle aux frontières terrestres, " depuis samedi, toute entrée en France à partir d'un pays de l'Union Européenne est conditionné à la présentation d'un test PCR négatif de moins de 72h, sauf pour les routiers et les frontaliers ", a poursuivi Gérald Darmanin.



Policiers et gendarmes ont été déployés. Ces mesures concernent aussi les contrôles des lignes ferroviaires internationales.



Enfin, sur la question des vacances de février, le Premier Ministre a indiqué que le gouvernement avait fait le choix de ne pas limiter les déplacements des Français entre les régions.



Il a tout de même appelé à la plus grande prudence comme durant les vacances de fin d'année pour éviter la propagation du virus, et éviter ainsi un nouveau confinement.



Si un confinement devait intervenir durant les vacances, " notre intention est d'autoriser les gens à regagner leur domicile ", a précisé Jean Castex.



