Valéry Muggeo (Selectour) : "je vais continuer mes missions !"

J'ai reçu un très grands nombres d'appels et de messages d'adhérents et des équipes du siège, et c'est ma meilleure récompense. Au fond je suis un agent de voyage et les adhérents se sont identifiés à moi, et surtout je n'ai jamais triché.Mais je conserve un certain nombre de missions. Je ne suis absolument pas parti de Selectour et je reste au conseil d'administration !J'ai un mandat de deux ans que je compte bien honorer.Bien sûr. Je vais continuer de piloter la Selectour Academy, mais aussi la partie transmission d'entreprises et tout ce qui touche au recrutement.Ces sujets font partie de la pierre angulaire du tourisme de demain. Je compte bien y participer et jouer un rôle pour accompagner les nouvelles générations.