Selectour Selling Academy vise entre 60 et 80 nouveaux étudiants en 2022-2023

Mathieu Faurie, Directeur EPT ajoute "La particularité l'année prochaine c'est que nous pourrons répondre aux besoins de toutes les agences de France, grâce à la mise en place d'une pédagogie délivrée en distanciel pour les étudiants.



Nous avons d'ores et déjà des demandes de la part des professionnels environ une cinquantaine."



Le secteur traverse une crise des ressources humaines. Et s'il peine actuellement à recruter, c'est en raison d'une méconnaissance du métier assure le directeur de l'EPT : "Le tourisme n'a pas une mauvaise image, c'est un secteur de niche qu'il faut faire connaître".



Plus largement pour attirer les candidats, Valéry Muggéo plaide en faveur de plusieurs de leviers dans un secteur réputé être peu rémunérateur : " il faut remettre au goût du jour les éductours et pourquoi pas accompagner les collaborateurs dans leurs congés personnels.



Sur l'aspect salarial, pourquoi ne pas généraliser les plans d'épargne entreprise, et mettre en place un système de commissionnement plus attractif en partenariat avec les fournisseurs. Enfin, il faut aussi utiliser tous les canaux pour recruter comme les réseaux sociaux" .



Le Président de la coopérative est bel et bien décidé à faire bouger les lignes. Déjà son esprit est tourné vers une troisième rentrée qui ciblerait également les managers et pourquoi pas les chefs d'entreprise.



La Selectour Selling Academy est partie pour durer !