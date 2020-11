Vaovert lance une carte cadeau avec plus de flexibilité

Vaovert s'adapte à la crise liée au covid-19. A quelques semaines de Noël, la plateforme de réservations lance une nouvelle carte cadeau qui permet davantage de flexibilité.



4 niveaux de tarifs sont disponibles : 20€ ; 50€ ; 100€ et 200€



Cette carte est valable pendant trois ans (au lieu d’un an jusqu’ici), et elle peut être utilisée à plusieurs reprises. Par ailleurs elle peut être rembourser sous 24h pour cause de confinement ou de covid-19.



La carte cadeau permet à son bénéficiaire de choisir un hébergement parmi ceux référencés par la plateforme.