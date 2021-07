Variant Delta : "la question n'est pas si une nouvelle vague va se produire, mais quand ?" (Anne Sénéquier)

TourMaG.com - Dans le même temps, les vacances arrivent...



Anne Sénéquier : Si les flux de population ne sont pas équivalents à ceux des années précédentes, ils sont bien présents. De nombreux Français partent en vacances cet été… en France mais aussi à l’étranger hors de l’Europe.



Dans le même temps, des pays se sont refermés comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais nous arrivons au bout d'un modèle. Ils ne pourront pas rester totalement à l'isolement, ad vitam aeternam.



C'est un été à risque ne serait-ce qu'en France. Nous avons seulement 52% de la population primo-vaccinée, ça laisse donc 48% de personnes non-vaccinées.



Tout en sachant que nous avons aussi bien chez nous qu'en Europe environ 30% de personnes vulnérables…. Cela laisse tout de même quasi 10 millions de personnes à risque face à un variant plus transmissible.



Le risque est réel du fait de cette population, mais aussi parce que les Français vont se rendre dans leurs familles, voir leurs amis, etc. D’autant plus que nous en avons assez de vivre avec ses restrictions depuis maintenant un an et demi. Il y a un risque reel de relâchement.



D’un autre côté, nous avons les avantages de l'été. Une vie plus en extérieur, moins de regroupement dans des lieux clos… c’est positif.



Au milieu de tout ca, nous constatons actuellement une hausse du nombre de cas quotidien.



Plus probablement due au relachement des dernières mesures de restrictions, nous allons devoir étudier la propagation de l'épidémie dans les deux ou trois prochaines pour nous faire une véritable idée de l’influence du variant delta dans nos chiffres de contamination et hospitalisation.



TourMaG.com - Sans parler du Delta Plus, faut-il vraiment s'inquiéter de la propagation du variant Delta ? Alors que la vaccination, même si elle patine un peu, augmente au sein de la population française, avec 63% de la population adulte qui a au moins reçu une dose.



Anne Sénéquier : bien sûr, car 40% des adultes en France ne sont pas vaccinés. Ce taux ne nous permet pas d'être complètement insouciants loin de là.



Il y aura des nouveaux cas, il y aura des décès, dans une mesure moindre nous l'espérons, mais vous avez encore plein de personnes vulnérables à ne pas être vaccinées.



Le but de parler de cette nouvelle vague n'est pas de faire peur, mais de l'éviter ! Si tout le monde se dit, c'est l'été, le confinement est terminé, alors bien évidemment, la question ne sera pas de se poser si une nouvelle vague va se produire, mais quand ?



L'immunité collective du fait de ce nouveau variant doit atteindre 85 à 90%, donc nous en sommes loin, d'autant que nous avons 22% de mineurs.



Puisque pour l’instant nous ne vaccinons pas les enfants de moins de 12 ans, cette immunité collective ne sera atteinte que si nous vaccinons la totalité de la population… ce qui est loin d’être le cas.