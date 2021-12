Géopolitique : "Le tourisme est un soft power très attrayant pour l'Arabie Saoudite"

TourMaG.com - Sans le tourisme serait-elle moins puissante dans le monde ?



Anne Sénéquier : Non , la France est la 7e puissance économique du monde et malgré ce que nous pouvons dire et lire, elle se base sur son industrie. Le PIB la France ne joue pas son va-tout sur le tourisme comme peut le faire la Grèce ou la Tunisie.



Nous avons une belle carte à jouer à ce niveau, mais ce n'est pas son atout majeur dans le concert des nations au niveau international.



C'est plutôt le fait d'avoir l'arme nucléaire, d'avoir un siège au conseil de sécurité, une influence sur une région importante du monde et de posséder une industrie relativement forte.



De plus, notre capacité à former des cerveaux est quelque chose d'important, même s'il serait préférable de les garder. Dans beaucoup d'entreprises américaines et chinoises, vous avez des cadres français.



Nous rayonnons aussi par la qualité de nos étudiants.



TourMaG.com - Ne faudrait-il pas donner plus de place à la géopolitique dans les livres scolaires ? Pour que les jeunes générations comprennent mieux le monde qui les entoure.



Anne Sénéquier : La réforme du lycée a permis l'arrivée de la géopolitique dans les enseignements aux lycées.



Nous pouvons déplorer que cela ne soit qu'une option et non un enseignement obligatoire.



Il est vrai que dans ce monde ultraconnecté, où finalement chacune des actions au quotidien de la population trouve des ramifications partout dans le monde, il serait important d'apporter une lecture transversale et globale de ce qui peut se passer quotidiennement.



Avec l'engagement de plus en plus présent chez les jeunes, la géopolitique fera je pense de plus en plus son chemin.



C'est aussi aux experts et ceux qui font la géopolitique de faire le nécessaire pour attirer les jeunes. Nous sommes dans une société qui veut comprendre rapidement, d'où le livre. Il faut rendre les rapports plus compréhensible au grand public.



Le livre est une première marche pour comprendre le monde.