Very Local Trip met un pied dans le voyage d'affaires avec "My Local Fixer"

D'ici là, Maxime Besnier se veut confiant. " Notre concept est dans l'air du temps, même s'il est encore de niche. C'était aussi le cas de "l'ami local" lors du lancement de Very Local Trip, et aujourd'hui il s'est démocratisé. La preuve, nous travaillons avec plusieurs TO.



Il n'y a donc pas de raison pour que nos clients ne fassent plus appel à nous. Surtout lorsqu'on se penche sur les prévisions d'experts qui estiment que la durée du voyage après la pandémie va s'allonger, que les gens voyageront moins souvent mais plus longtemps et maximiseront leurs déplacements, également pour des considérations écologiques.



Par ailleurs, nous sommes présents dans une trentaine de pays, et certains devraient rouvrir prochainement, on l'espère ".



Autre atout de l'entreprise : sa structure, légère, flexible en termes de charges car basée sur l'économie collaborative et aussi sur le fait que ses intervenants ont un autre emploi à côté.



Avec sa ligne directrice " travelling reinvented ", nul doute que Very Local Trip saura innover pour mieux rebondir.