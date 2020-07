Vidéos immersives : les Hauts-de-France lancent une campagne

Frédéric Leturque Président de Mission Attractivité Hauts-de-France, Comité Régional du Tourisme et des Congrés souligne : « Le format vidéo est celui qui, par excellence, transmet et partage au mieux les émotions des territoires. Ces vidéos permettront également aux socio-professionnels et aux habitants de s’engager dans ce plan de relance, en relayant massivement ces contenus. Ce sont autant de preuves qui se succèdent et qui renforcent le bien-être en Hauts-de-France.



Cette succession de vidéos va permettre aux territoires de se renforcer mutuellement et aux habitants d’affirmer haut et fort leur fierté d’habiter en Hauts-de-France. Ils seront de formidables ambassadeurs de leurs territoires, comme le sont déjà tous les acteurs touristiques. Ensemble, avec les territoires et les habitants, grâce à l’engagement des acteurs du tourisme, les Hauts-de-France deviennent une véritable région touristique, la région du bien-être ! Ensemble, on va plus loin ! »