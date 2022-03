Appli mobile TourMaG



Villanovo : séjours en famille et destinations de charme

Les destinations prestigieuses et les locations de villas haut de gamme font partie de l’ADN de Villanovo. L’agence propose ainsi à une clientèle diversifiée un portefeuille unique de maisons de vacances, de chalets et de riads partout dans le Monde : que ce soit à Ibiza, à l’île Maurice, en Grèce, en Corse, au Maroc ou au Portugal, les plus beaux endroits sont visités sans relâche par les experts du groupe, afin de dénicher la perle rare. Explications.

Rédigé par Jérôme TB le Jeudi 10 Mars 2022

Qu’est-ce que Villanovo ?



Les vacances à l’autre bout de la France ou à l’étranger prennent ainsi une toute autre dimension, grâce aux services d’un spécialiste du voyage sur mesure en villa privée. Les destinations prisées par l’agence Villanovo sont multiples : Marrakech, Ibiza, Ile Maurice, Grèce, Corse, Bali, Sri Lanka, Portugal, toutes les régions les plus en vue sont passées au crible par des « chasseurs de villas » expérimentés. D’autres informations essentielles sur la nature des destinations proposées sont à consulter sur le site officiel de

Vous êtes propriétaire d’une villa de luxe : comment louer ? Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier d’exception et que vous souhaitez le louer pour les vacances, sachez que Villanovo est l’interlocuteur idéal. Dès le départ de votre projet, l’agence prend en charge l’intégralité des démarches par le biais de sa plateforme « clé en main » : de la visibilité sur Internet en passant par les relations avec les locataires et la gestion intégrale de la villa à la demande, tout est pensé dans les moindres détails. Pour parvenir à identifier et capter une clientèle de qualité, les experts du groupe Villanovo travaillent avec un réseau exclusif d’agents de voyage et exploitent également les canaux traditionnels du e-commerce.



Si vous souhaitez dès maintenant permettre à votre villa de prestige de bénéficier d’une exposition optimale, vous pouvez contacter leur équipe de professionnels par téléphone pour un premier contact au +33 1 70 80 97 53.



Vous êtes une agence de voyages : proposez les villas de Villanovo à vos clients Vous êtes un professionnel du tourisme et vous souhaitez mettre à la disposition de vos clients une sélection de villas extraordinaires ? Bénéficiant d’une expertise B2B depuis de nombreuses années, Villanovo propose aux agences des outils adaptés afin que les agences et tour-opérateur soit en mesure de proposer à leur clients de belles maisons à louer.



Vous souhaitez rejoindre la grande famille Villanovo et devenir un partenaire officiel de leur offre ? Pour les clients professionnels de nombreux avantages sont proposés, comme l’établissement d’un système de commissionnement attractif garanti dès la première réservation. Des outils d’aide à la vente sont disponibles comme la mise à disposition de pdf descriptif de chaque villa en marque blanche ou encore une API vous permettant d’intégrer les villas au sein de votre offre sur Internet. La distribution des propriétés se fait donc le plus simplement du monde, et vous bénéficiez d’un accompagnement entièrement personnalisé, grâce à leurs outils technologiques et une assistance personnalisée.



