Visa Schengen : vers une procédure en ligne et harmonisée

Voici les pays qui font partie de l'espace Schengen ?



Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède. Pays associés, non membres de l'Union européenne : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse



Pour rappel, l'Europe va également mettre en place un système similaire à l’ESTA pour les Etats-Unis, l’ETIAS « European Travel Information and Authorization System » qui lui s'adresse aux visiteurs des pays qui n’ont pas besoin de visa pour entrer dans la zone Schengen.



Son lancement a été reporté plusieurs fois et devrait finalement voir le jour en 2024.



Les voyageurs devront s'acquitter d'une redevance unique de 7 euros (pour la tranche d'âge des 18 à 70 ans) et l'autorisation délivrée sera valable pour une période de trois ans.



Le nombre d'entrées possible sur cette période sera illimité.