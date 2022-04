L'Europe veut numériser les demandes de visas Schengen

Nous proposons de numériser entièrement les demandes de visa afin de faire bénéficier les voyageurs et les États membres de procédures de demande plus fluides et plus sécurisées.

(...) La moitié des personnes qui se rendent dans l'UE avec un visa Schengen considèrent que la procédure de demande est lourde, et un tiers d'entre elles doivent parcourir des kilomètres pour demander un visa. Il est grand temps que l'UE propose une plateforme en ligne afin que les citoyens des 102 pays tiers soumis à l'obligation de visa de court séjour pour se rendre dans l'UE puissent introduire leur demande de façon rapide et sécurisée

La Commission européenne a proposé de numériser visas Schengen, en supprimant la vignette-visa, et en offrant la possibilité de soumettre les demandes de visa en ligne par l'intermédiaire d'une plateforme dédiée.Le nouveau pacte sur la migration et l'asile a fixé l'objectif d'une numérisation intégrale de la procédure de délivrance des visas d'ici à 2025. "Cette initiative permettrait d'améliorer efficacement la procédure de demande de visa, en ce sens qu'elle entraînerait une diminution des coûts et de la charge pour les États membres et les demandeurs, tout en renforçant la sécurité de l'espace Schengen" indique un communiqué de la Commission européenne.