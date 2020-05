Forza Italia ! Les frontières ouvertes au tourisme Schengen le 3 juin 2020

Ces règles s'appliqueront également aux voyages à destination et en provenance de l'étranger, qui ne peuvent être limités que par des mesures étatiques concernant également des États et territoires spécifiques, selon des principes d'adéquation et de proportionnalité au risque épidémiologique et dans le respect des contraintes découlant de la réglementation de la Union européenne et obligations internationales. "





Le moins que l'on puisse dire c'est que cette décision a surpris les Pouvoirs publics français.



Après l'Espagne qui avait annoncé il y a quelques jours une quarantaine pour les visiteurs à l'arrivée, c'est l'Italie qui fait cavalier seul.



La cohérence européenne en la matière est mise à mal mais le bénéfice sera grand pour l'économie transalpine.



Mais quelque part, cette décision unilatérale qui bouscule la zone Schengen, est susceptible de faire bouger rapidement les lignes. En effet, le Portugal et la Grèce ont fait savoir qu'ils étaient aussi fins prêts à accueillir les estivants.