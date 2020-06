Union Européenne : Maroc, Tunisie et Thaïlande, bientôt accessibles

La recommandation du Conseil n'est pas un instrument juridiquement contraignant.



Les autorités des États membres restent responsables de la mise en œuvre du contenu de la recommandation. Ils ne peuvent, en toute transparence, lever progressivement que les restrictions de voyage à destination des pays listés.



Un État membre ne devrait pas décider de lever les restrictions de voyage pour les pays tiers non inscrits avant que cela n'ait été décidé de manière coordonnée.



Cette liste de pays tiers devrait être réexaminée toutes les deux semaines et pourrait être mise à jour par le Conseil, selon le cas, après des consultations étroites avec la Commission et les agences et services de l'UE concernés à la suite d'une évaluation globale fondée sur les critères ci-dessus.



Les restrictions de voyage peuvent être levées totalement ou partiellement ou réintroduites pour un pays tiers spécifique déjà inscrit en fonction de l'évolution de certaines conditions et, par conséquent, de l'évaluation de la situation épidémiologique. Si la situation dans un pays tiers répertorié se dégrade rapidement, une prise de décision rapide doit être appliquée.