"une approche harmonisée des droits des passagers et des voyageurs à forfait".

"rééquilibrer les responsabilités dans la chaîne de valeur du voyage. "

"la Commission européenne ne proposera que des règles plus strictes pour les voyagistes sans règles similaires pour les autres acteurs."

A la veille des vacances d'été, l'ECTAA (Association européenne des agents de voyages et tour-opérateurs) s'est réunie à Riga et a notamment débattu de la révision actuelle de la directive européenne des voyages à forfait et du règlement sur la protection des passagers aériens. La Commission européenne a décidé de traiter en parallèle ces deux textes. L'ECTAA dans ce contexte, appelle àPour les représentants des TO et agences l'objectif est deSi la directive sur les voyages à forfait intègre notamment une garantie de paiement des voyageurs en cas d'insolvabilité du voyagiste ce n'est en revanche pas le cas du transport aérien.L'ECTAA pointe également d'autres lacunes en matière de retards et de délais de remboursements pour les transporteurs. Les passagers aériens en ont notamment fait les frais pendant la pandémie de covid-19.Mais, après plus de deux ans de discussions, il devient de plus en plus clair pour l'ECTAA queLe commissaire Reynders devrait annoncer une limitation du prépaiement par les consommateurs à 20 % du prix du forfait, alors qu'aucune limitation similaire ne s'appliquera aux compagnies aériennes.