Visages et civilisations du Monde

Ciels du Monde, spécialiste des croisières aériennes de luxe, est heureuse de vous présenter son tour du monde phare : Visage et civilisations du monde. Les inscriptions sont ouvertes !



Envolez-vous à bord d’un avion privatisé tout confort pour une aventure hors du temps, rythmée par des escales dans les plus beaux sites du monde. À la rencontre de l’histoire, des territoires, mais surtout des populations, découvrez les vestiges et les héritages des plus grandes civilisations que le monde ait portées.



En bref, embarquez pour un tour du monde en toute sérénité. Vol, hôtels, repas, guides, tout est pris en charge par notre équipe de professionnels du voyage, qui mettent leur expertise à votre service.