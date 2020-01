Visit Europe : la production 2020 - 2021 débarque !

On retrouve également des circuits combinés, les circuits en étoile (Star) construit autour d'un hôtel, les circuits grand tour (durée plus longue), les circuits évasion en demi pension, et les circuits en ville (Urban Tour).



Le tour-opérateur a réalisé une " harmonisation " et une " simplification" de certains suppléments : un supplément unique pour les circuits max 20 pax et pour les « solos » en chambre individuelle. On rappelle enfin que l’offre TRIBU permet dès 6 personnes de bénéficier d’une réduction de 5 %.