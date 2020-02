Visit Europe vise les 20 000 pax et les 21,5 M€ de chiffre d'affaires en 2020

En effet, l'objectif est d'étoffer l'offre séjours encore faible et de donner plus de souplesse aux produits circuits.



Et pour grappiller encore du chiffre d'affaires, le nouveau directeur général veut également se renforcer sur l'hiver : " Nous sommes essentiellement un TO d'été. Nous allons aller chercher de la croissance sur l'hiver ".



Pour ce faire la brochure dédiée aux fêtes de fin d'année sera élargie " aux plaisirs " de l'hiver.



On y retrouvera bien sûr les réveillons (1000 pax par an) : " L'objectif est de proposer de nouvelles villes : Édimbourg, Londres, Madrid, Barcelone, Kiev et St Petersbourg mais aussi de nouveaux contenus comme les Escape game. Nous souhaitons réaliser 600 pax supplémentaires sur les réveillons" précise Cyril Cousin.



A côté des festivités de fin d'année, 3 ou 4 clubs au ski en France avec Vacanciel, et une production sur la Laponie compléteront la programmation. Du 19 décembre 2020 au 13 mars 2021, 13 rotations sur un appareil de 189 sièges seront proposées une fois par semaine.



" Et déjà nous constatons un certain engouement sur la clientèle groupe " précise Muriel Bougeard.



Pour l'heure la tendance est bonne : "nous avons réalisé au 15 février 2020 40% du chemin, nous avons une avance de 4 points par rapport à 2019."



Espérons que l'épidémie de Coronavirus ne vienne pas davantage enrailler la machine, car Cyril Cousin a bel et bien l'ambition de re-passer le cap des 20 000 clients en 2020.