VisitBritain : webinaire le 13 octobre 2020 pour les pros du tourisme

Au programme :Actualité et environnement extérieur (crise sanitaire, Brexit)Baromètre et prévisionLa reprise et les conditions d’accueil actuelles, le label « We’re Good to Go »Les actions de VisitBritain pour les professionnelsSuggestions d’expériences clients uniques et originalesEvènements/ouvertures à venir en 2021Exemples concrets de ce qui se passe sur le terrainVisitBritain : Gaelle.Morand@visitbritain.org