Visiteurs lance les circuits "Immersion" limités à 12 personnes

Après les circuits « Explorations » en 2019 (groupes limités à 20 personnes) venus compléter les incontournables Splendeurs et Merveilles, Visiteurs va encore plus loin et lance cette année les circuits « Immersion », limités à 12 personnes.



"L’esprit « Immersion » peut se résumer à « voyager autrement », avec des visites et étapes inédites, comme le désert du Danakil en Ethiopie, ou prendre le temps de découvrir plus longuement une région, comme Sapa au Nord du Vietnam" explique un communiqué de presse.



Côté hébergement, la production fait la part belle aux éco-lodges au Vietnam et Thaïlande par exemple, des structures de caractère (Une dahabeya en Egypte ou encore une yourte en Mongolie), ou des maisons d’hôtes comme en Inde du Sud.