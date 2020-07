Volotea : les remboursements en attente entre mars et juin, réglés avant fin juillet

Volotea a fait part aujourd'hui de son plan de remboursement à destination de tous ses passagers dont le vol a été annulé entre mars et juin en raison de la crise du Covid-19 et des restrictions de voyage associées.



La compagnie aérienne a commencé ce processus en mars et tous les remboursements de billets en attente seront traités d'ici la fin du mois de juillet.



Le processus de remboursement a été beaucoup plus lent que prévu, la compagnie aérienne ayant dû faire face à une baisse brutale de ses recettes au cours des trois derniers mois, ainsi qu'à d’importantes contraintes de ressources au sein de son service client, le tout en raison des restrictions liées au Covid-19.