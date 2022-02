Volotea ouvrira une base à Lille dès avril

Arrivée en 2012 à l’aéroport de Lille, la compagnie a fait voyager en 10 ans près d’un million de passagers au départ et en provenance de Lille.



En 2022, Volotea prévoit un développement historique en Europe et la France représentera désormais 49% de l’activité de la compagnie, avec une prévision de plus de 5 millions de sièges soit plus de 54% vs 2019, précise un communiqué de presse.