Découvrez quelle sera la nouvelle destination de Volotea au départ de Bordeaux !

Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui l’ouverture de cette nouvelle route vers l’Espagne. Cette nouvelle liaison témoigne de notre engagement durable dans la région. Nous avons à cœur de proposer des destinations toujours plus variées et dépaysantes à nos voyageurs bordelais. Le développement de notre réseau au départ de Bordeaux ne serait pas possible sans le soutien de l’Aéroport de Bordeaux, avec qui nous entretenons une relation de confiance depuis plus de 12 ans

», souligne Gilles Gosselin , Directeur France de Volotea.En mai 2025,et comptera trois avions basés à Bordeaux. Ce nouvel appareil permettra selon la compagnie, la création de 30 emplois directs, portant le total à 110 employés, ainsi que près de 630 emplois indirects.Les vols au départ de Bordeaux sont disponibles à la vente sur l’ensemble des canaux de distribution.A noter que Séville est desservie depuis Bordeaux par Transavia l'été. Le programme de vols opéré par la dérive verte a débuté le 3 avril et les vols seront opérés jusqu'au 6 juillet 2025.