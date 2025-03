Volotea relie Toulouse en vol direct à la Bretagne !

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de cette nouvelle liaison entre Toulouse et Rennes. Cette ouverture reflète notre volonté de renforcer notre réseau domestique et de connecter les grandes régions françaises entre elles. Les Toulousains pourront désormais rejoindre facilement la capitale bretonne, une destination riche en histoire et en culture, idéale pour profiter le temps d’un week-end ou d’un plus long séjour. Cette nouvelle route illustre notre engagement à développer notre présence à Toulouse et à répondre aux attentes de nos passagers en matière de connexions directes entre les métropoles françaises

Dès le 1er septembre, les Toulousains pourront s’envoler chaque lundi et vendredi vers Rennes. En effet Volotea lancera une ligne directe entre Toulouse - Blagnac et Rennes en Bretagne.Avec cette nouvelle destination domestique, la compagnie ajoute une 8ème route française à son réseau depuis Toulouse. La compagnie aérienne proposera plus de 5 000 sièges sur cette liaison qui est d’ores et déjà disponible à la vente sur l’ensemble des canaux de distribution.Cette destination vient enrichir l’offre diversifiée de Volotea qui connecte Toulouse à 22 destinations réparties dans 5 pays (Croatie, Espagne, France, Grèce et Italie).», précise Gilles Gosselin , Directeur France de Volotea.