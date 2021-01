Votre location de vacances au ski à Puy Saint Vincent

Puy-Saint-Vincent offre toutes les principales ressources (restaurants, pubs, commerces…) d’un village à proximité d’une station de ski dynamique. L’accès à la patinoire naturelle et à la bibliothèque est gratuit. Les amateurs de d’Histoire et de patrimoine ne pourront qu’apprécier une visite des chapelles du 12ème et du 18ème siècles, dotées de cadrans solaires originaux. Une visite de la Maison du Parc National des Écrins est un incontournable pendant votre séjour de ski. Il se répartit en deux étages d’expositions ludiques, interactives pour découvrir les sommets, les glaciers, les alpages et les forêts de la région. Un musée consacré à l’apiculture, "La Maison du Miel", vaut également le détour ; prenez le temps de vous installer dans son salon de thé pendant que vos enfants iront découvrir la vie fascinante du monde des abeilles.



