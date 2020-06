Vox Connect : un nouvel outil high tech pour les visites guidées

Vox Group,premier fournisseur d'appareils de guidage audio et d'outils numériques pour le tourisme et la culture, vient de developper un tout nouvel outil pour les visites guidées en groupe : Vox connect. À tester gratuitement pendant toute l'été c'est un vrai bon plan high tech et on vous explique pourquoi…

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Lundi 22 Juin 2020

Vox Group, leader des solutions audio multimedia Les systèmes de guidage touristiques de Vox Group sont des solutions de voyage intelligentes dotées de technologie multimedia . A ses débuts, Vox Group proposait de simples audiophones, mais grâce à ses 20 ans d’expérience dans le domaine, la compagnie a naturellement développé de plus en plus d’outils digitaux mieux adaptés aux nouvelles habitudes des touristes.



Ces audiophones et audioguides ultra-modernes ont fait le succès commercial de plusieurs agences de voyage, institutions et destinations dans le monde.



Ils comptent ainsi plus de 12 millions d'utilisateurs par le biais de 5 500 partenaires commerciaux et 55 bureaux dans les 5 continents.



Vox Connect révolutionne et facilite les visites guidées en toute sécurité Vox Connect, le dernier né de la famille Vox, est une application de pointe pour smartphones qui permet de connecter, sans fil, les guides touristiques et leurs groupes.



Ce nouvel outil est le fruit de 5 ans de développement et de recherche. C’est un outil fiable à 100% dans la mesure où il a été élaboré par Vox Group, leader dans le domaine des appareils de guidage audio et outils numériques pour le tourisme et la culture. Il sera disponible sur le marché à partir du 1er juillet 2020.



Très simple à configurer et à utiliser, il permet une communication limpide et instantanée.



La configuration se fait en 3 étapes :

1. Le guide insère les informations d'identification de son compte pour accéder à toutes les fonctionnalités de streaming.

2. Le guide démarre la diffusion en continu avec un code à 6 chiffres généré automatiquement (par exemple: ROY123).

3. Les participants insèrent le code à 6 chiffres (par exemple: ROY123) et en moins de 3 secondes peuvent commencer à écouter le streaming.



Le choix de la connectivité est un autre avantage au système Vox Connect. La connexion se fait instantanément et sans fil via le réseau mobile des utilisateurs (quand il y a itinérance des données cellulaires), via le wifi local disponible ou encore via un système de wifi léger portatif conçu pour Vox Connect, la Vox Box.



Vox Connect est aussi un outil à l’épreuve du futur. Il est en effet déjà adapté à la technologie Bluetooth 5.2, le protocole Bluetooth du futur, à faible consommation d'énergie et à longue portée, qui éliminera les problèmes de couplage et les limitations de distance de la technologie Bluetooth actuelle



Avantage important pour les groupes dans le contexte sanitaire actuel : tout le monde utilise son propre smartphone et ses propres écouteurs ce qui permet d'appliquer les mesures de distanciation sociale et des gestes barrières pour ainsi rassurer les visiteurs tout en leur proposant des visites de qualité.

Par ailleurs, cette technologie respecte entièrement les libertés individuelles puisqu’il n'y a ni suivi, ni enregistrement des données utilisateurs. Le Vox Connect est donc 100% conforme au RGPD et sécurisé.



Enfin, Vox Connect permet aux guides de rendre la visite plus interactive en illustrant les propos avec de la musique, des images ou encore des questions réponses et des sondages, le tout, directement sur le smartphone des visiteurs.

Bon à savoir Une campagne de tests gratuits de Vox connect aura lieu du 1er juillet au 31 août. Pour bénéficier de ces tests gratuits, il suffit de contacter Vox Group sur Pour bénéficier de ces tests gratuits, il suffit de contacter Vox Group sur www.voxtours.com/fr/contacts

Vox Box, le wifi à portée de main pour les utilisateurs de Vox Connect



VoxBox se transporte facilement dans un sac à bandoulière léger et possède une batterie qui a 10 heures d’autonomie, un processeur, un routeur Wi-Fi, un sélecteur de canal et un système audio permettant au guide de se connecter directement aux smartphones sélectionnés via «Vox Connect».



Pas besoin de connexion internet ou de connexion de données pour utiliser Vox Box car ce système est doté d’une connectivité à sécurité intégrée, avec une faible latence, qui fonctionne parfaitement même en cas de grands groupes avec beaucoup d’utilisateurs en meme temps.



Vox Box sera disponible pour les premiers essais fin août et sera mise sur le marché fin 2020.



Contacter Vox Group Site web : www.voxtours.com



Département Commercial France

bizdev@voxtours.fr

+33 7 78 24 82 87



