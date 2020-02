Voyage : comment bien préparer son séjour aux States ?

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Vous préparez votre prochain voyage aux États-Unis ? Pour qu’il soit une réussite, suivez tous nos conseils afin de tout bien prévoir !

Rédigé par Emmanuel du site voyageavecnous le Lundi 24 Février 2020

Road-trip sur la côte Est des États-Unis : nos conseils La côte Est des États-Unis fascine par ses villes mythiques, ses forêts qui changent de couleurs au fil des saisons, ses hautes montagnes, sa côte sauvage, ses longues plages ainsi que ses grandes villes les plus mythiques.



C’est pour cela que vous avez ciblé votre voyage aux États-Unis sur cette partie ? On vous livre tous nos conseils pour le réussir !

À faire avant de partir en voyage



Puis, qui dit road trip, dit nécessairement location de voiture puisque c’est le moyen de locomotion pour ce type de vacances. Il est alors indispensable d’

En effet, votre document qui vous permet de conduire en France n’est pas valide en dehors de l’Union européenne. Le permis international est en fait de la traduction de votre permis français, il est donc gratuit et n'entraîne pas la passation d’épreuves de conduite ou théoriques.

Cependant, lui seul ne suffit pas, vous devez toujours avoir vos deux permis pour conduire aux États-Unis car les deux vous seront demandés en cas de contrôle. Pensez à en faire la demande quelques semaines avant votre départ.



D’ailleurs, il sera également exigé par les compagnies de location de voiture qui voudront au préalable s’assurer que vous êtes bien en règle et que vous êtes autorisé à conduire une voiture durant votre voyage. Alors, sans lui pas de road trip possible !

Pour que votre voyage soit exactement comme vous l’imaginiez, il est impératif de bien anticiper celui-ci afin d’accomplir toutes les formalités en temps et en heure. Il vous faudra un ESTA qui vous donne l’autorisation de vous rendre sur le territoire.Puis, qui dit, dit nécessairement location de voiture puisque c’est le moyen de locomotion pour ce type de vacances. Il est alors indispensable d’ obtenir son permis international afin de pouvoir conduire en toute légalité.En effet, votre document qui vous permet de conduire en France n’est pas valide en dehors de l’Union européenne. Le permis international est en fait de la traduction de votre permis français, il est donc gratuit et n'entraîne pas la passation d’épreuves de conduite ou théoriques.Cependant, lui seul ne suffit pas, vous devez toujours avoir vos deux permis pour conduire aux États-Unis car les deux vous seront demandés en cas de contrôle. Pensez à en faire la demandeD’ailleurs, il sera également exigé par les compagnies de location de voiture qui voudront au préalable s’assurer que vous êtes bien en règle et que vous êtes autorisé à conduire une voiture durant votre voyage. Alors, sans lui pas de road trip possible !

Quel itinéraire choisir ?

Même si les routes américaines sont bien entretenues et aussi belles que dans les films, le but est d'optimiser chaque trajet durant votre voyage.

Par vous aider à tracer votre parcours, voici les villes qu’il faut absolument visiter durant votre séjour :



• Boston : Cette charmante ville américaine est située en bord de mer et est considérée comme le berceau historique et culturel du pays.

Elle fut en effet le lieu où se produisirent la révolution américaine et la guerre de Sécession qui a permis de mettre fin à l'esclavagisme des Noirs. Une bonne journée de visite vous y attend au cours de laquelle, vous pourrez fouler le Freedom trail qui retrace une partie de l'histoire de l’indépendance et vous donne accès aux monuments de la ville comme Harvard, le port de bord de mer, l'occasion de profiter de votre voyage pour piquer une tête.



• New York, la ville de la démesure : Vous vous demandez Deux jours ne seront pas de trop pour en faire le tour !



Une fois la question de votre permis réglée et les formalités administratives effectuées, vous pouvez alors vous pencher sur l’itinéraire que vous allez emprunter qui vous permettra de voir le maximum de choses sans trop multiplier les kilomètres.Même si les routes américaines sont bien entretenues et aussi belles que dans les films, le but est d'optimiser chaque trajet durant votre voyage.Par vous aider à tracer votre parcours, voici les villes qu’il faut absolument visiter durant votre séjour :Cette charmante ville américaine est située en bord de mer et est considérée commedu pays.Elle fut en effet le lieu où se produisirent la révolution américaine et la guerre de Sécession qui a permis de mettre fin à l'esclavagisme des Noirs. Une bonne journée de visite vous y attend au cours de laquelle, vous pourrez fouler le Freedom trail qui retrace une partie de l'histoire de l’indépendance et vous donne accès aux monuments de la ville comme Harvard, le port de bord de mer, l'occasion de profiter de votre voyage pour piquer une tête.la ville de la démesure : Vous vous demandez que faire à New York ? Si elle est connue pour être le décor de nombreux films et ne jamais dormir, ce n’est pas que cela. De nombreux lieux et monuments sont également très attractifs et à visiter comme la high line, un parc urbain suspendu, Central Park, le muséum of Art, Times square, l’Empire State building, le gratte-ciel le plus connu de la ville et n’oubliez pas de vous rendre voir la statue de la Liberté.

Philadelphie : elle fait partie de ces villes très importantes qui ont marqué l'histoire américaine et qu’il faut absolument visiter lors de votre voyage. C’est là que vous pouvez trouver la fameuse liberty bell dont on dit qu’elle aurait sonné juste après la déclaration d’indépendance des États-Unis. Pour prendre de la hauteur dans la ville, rendez-vous à la tour One Liberty Place qui vous offre une vue imprenable sur toute la ville. Puis, si vous cherchez des sorties culturelles, allez à Benjamin Franklin Parkway, c’est là que se trouvent tous les musées. Une journée à parcourir la ville vous permettra d’en apprécier les principales richesses.



• Washington : La ville est connue pour posséder la maison blanche. Si vous vous y rendez, n’hésitez pas à prendre la pose et



• La Shenandoah : À quelques kilomètres de Washington, terminez votre séjour par un bon bol d’air dans le parc national immense de la Shenandoah. Il est traversé par une immense route qui serpente la montagne et vous offre des points de vue d’exception sur la Virginie. Et si vous voulez observer la nature tranquillement, les sentiers de randonnées trouveront grâce à vos yeux.



Cet itinéraire de road trip vous permet de profiter de tous les paysages de la côte Est des États-Unis en une semaine de voyage. Cependant, de nombreux autres circuits peuvent être envisagés au gré de vos préférences et de vos envies.

elle fait partie de ces villes très importantes qui ont marqué l'histoire américaine et qu’il faut absolument visiter lors de votre voyage. C’est là que vous pouvez trouver la fameusedont on dit qu’elle aurait sonné juste après la déclaration d’indépendance des États-Unis. Pour prendre de la hauteur dans la ville, rendez-vous à la tour One Liberty Place qui vous offre une vue imprenable sur toute la ville. Puis, si vous cherchez des sorties culturelles, allez à Benjamin Franklin Parkway, c’est là que se trouvent tous les musées. Une journée à parcourir la ville vous permettra d’en apprécier les principales richesses.La ville est connue pour posséderSi vous vous y rendez, n’hésitez pas à prendre la pose et immortalisez votre voyage avec Fizzer, vous pourrez envoyer une carte postale des plus originales à vos proches. Mais Washington présente de nombreuses autres merveilles à découvrir qui vous occuperont au minimum deux journées qui seront bien remplies. Du Washington monument au Martin Luther King mémorial, en passant par le mémorial de la seconde guerre mondiale, le musée Madame Tussauds, le capitol Hill, le mémorial de Lincoln, les visites à faire dans cette ville lors de votre voyage sont très nombreuses.À quelques kilomètres de Washington, terminez votre séjour par un bon bol d’air dans le parc national immense de la Shenandoah. Il est traversé par une immense route qui serpente la montagne et vous offresur la Virginie. Et si vous voulez observer la nature tranquillement, les sentiers de randonnées trouveront grâce à vos yeux.Cet itinéraire de road trip vous permet de profiter de tous les paysages de la côte Est des États-Unis en une semaine de voyage. Cependant, de nombreux autres circuits peuvent être envisagés au gré de vos préférences et de vos envies.

L’hébergement Autre point important pour organiser vos vacances efficacement, la réservation des hébergements où vous allez séjourner dans toutes les villes où vous vous rendrez.

Il est bon à savoir que l’offre touristique y est très vaste, vous n’aurez donc que l'embarras du choix concernant les endroits dans lesquels vous pourrez récupérer de vos journées bien remplies. Hôtel, location entre particulier, échange de maison, auberge de jeunesse… vous choisissez ce qui correspond le mieux pour votre voyage en fonction de votre budget et de vos attentes.

L’important est que vous vous y sentiez bien et y trouviez tout le confort nécessaire pour recharger les batteries et reprendre la voiture le lendemain dans les meilleures conditions.

Lu 141 fois Notez



Dans la même rubrique : < > La Route des Explorateurs : le Québec hors des sentiers battus Grecotel Hotels & Resorts : le meilleur de la Grèce !