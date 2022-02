Appli mobile TourMaG



Voyage d'affaires : Corsair lance un site dédié aux entreprises inscription gratuite et sans engagement

Envoyer à un ami Partager cet article

Pour séduire les entreprises, Corsair lance un nouveau site Internet pour son programme CorsairPro pour les grandes entreprises, TPE/PME, professions libérales, cabinets d’avocats, consultants …

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 2 Février 2022





La plateforme donne accès à une "offre tarifaire dédiée" sur l’ensemble de ses destinations : Abidjan, La Réunion, Martinique, Guadeloupe, République dominicaine, Maurice, Canada.



Cet outil 100% digital s’adresse à toutes les entreprises sans distinction : grandes entreprises, TPE/PME, professions libérales, cabinets d’avocats, consultants …



Cette plateforme permet "d'acheter des billets, personnaliser le voyage, s’enregistrer en ligne, modifier les billets ou activer le remboursement". La compagnie promet des réductions immédiates dès l'inscription (sans utilisation de bons ou d’avoirs) et ce dès le premier voyage, sur tous les vols ainsi que sur les lignes intra-Caraïbes de son partenaire Air Antilles. Les entreprises adhérentes pourront également bénéficier d'offres ponctuelles baptisées CrazyPro.



Les tarifs ont été créés sur les trois classes de voyages : Business, Premium, Economy. Corsair étoffe son programme CorsairPro qui s’adresse aux entreprises avec un tout nouveau site.La plateforme donne accès à unesur l’ensemble de ses destinations :Cet outil 100% digital s’adresse à toutes les entreprises sans distinction :Cette plateforme permetLa compagnie promet des réductions immédiates dès l'inscription (sans utilisation de bons ou d’avoirs) et ce dès le premier voyage, sur tous les vols ainsi que sur les lignes intra-Caraïbes de son partenaire Air Antilles.Les tarifs ont été créés sur les trois classes de voyages :

"La compagnie aérienne a pour ambition de devenir l’alliée des voyages d’affaires" précise encore un communiqué de presse. L'inscription est gratuite et sans engagement.



L'entreprise membre du programme de fidélité Club Corsair continue à cumuler les avantages de son programme personnel, soit des gains en euros calculés sur le montant TTC du billet et crédités sous forme d’avoir utilisable sur toutes les destinations dans un délai de 18 mois à compter du dernier vol.



« Grâce à CORSAIPRO, même les petites entreprises peuvent bénéficier d’avantages pour leurs voyages d’affaires », précise Gilles Marigliano, Directeur des ventes Corsair.



L'offre est également disponible en agences de voyages.

Lu 234 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Trainline devient partenaire de Travelport IA : Egencia lance un outil de recommandations d'approbation voyages