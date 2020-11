Voyage en France : Avec Resaneo, Réservez train et avion sur un même site

Resaneo vous permet de réserver deux des moyens de transport les plus utiliser en France pour les déplacements personnels ou professionnels : l’avion et le train.



Pour vos offrir l’offre la plus complète du marché, Resaneo est interfacé directement avec la SNCF pour son offre rail et source ses offres aériennes à la fois sur les GDS et en Direct Connect / NDC.



Concernant l’offre aérienne, la plateforme de réservation est connecté à la fois via les GDS et/ou en Direct Connect avec les compagnies les plus présentes sur le marché français : Air France évidement, mais aussi Easyjet, Volotea et Transavia.