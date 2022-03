Voyages d’exception vous donne rendez-vous sur le salon Ditex 2022

Une agence de création de croisières et de voyages haut de gamme avec conférenciers et guides francophones.



Depuis 2012, Voyages d’exception conçoit et met en œuvre des croisières fluviales et maritimes vers les plus belles destinations du monde avec un riche programme d’excursions et de conférences à bord, en français.



Voyages d’exception orchestre la totalité de ses voyages avec des départs de France, Suisse ou Belgique pour rejoindre un navire ou une destination où les hôtes sont accompagnés par une équipe attentionnée, et toujours présente.



Des programmes de visites exclusifs et inédits sont organisés afin de faire découvrir l’âme des pays traversés sous l’éclairage de guides sélectionnés parlant notre langue ainsi que des programmes de conférences avec des personnalités émérites - historiens, naturalistes, spécialistes des arts, journalistes, grands musiciens… - « passeurs de savoirs » et éclaireurs de nos voyages.

Ce ne sont pas moins de 120 personnalités de tous horizons qui ont déjà embarqué, comme Catherine Nay, Franck Ferrand, Natacha Polony, Jean-François Colosimo, Marc Dugain, Sophie Jovillard, Sylvain Mahuzier, Alain Baraton..

« Nous avons à cœur de proposer à nos passagers des conférences passionnantes orchestrées par les intervenants les plus prestigieux », dit Lionel Rabiet, fondateur et directeur de Voyages d’exception.