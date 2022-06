Wallonie : un nouveau pass pour booster le tourisme

: en effet, dès le 1er juillet, les touristes auront lacelui-ci sur leur smartphone. au départ de ce site . Dès lors, les détenteurs du Pass verront s’afficher leset bénéficieront duen fonction du lieu où ils se trouvent.Avec un identifiant unique, le client pourra égalementauprès des prestataires touristiques équipés de l’Outil Régional de Commercialisation.en se rendant directement dans les Maisons du Tourisme de la Wallonie, et pour finir,pour l’automne (offres last minute et liées à l’actualité) et pour l’ouverture de la saison touristique 2023.