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Webinaire : Lisela dévoile ses nouvelles idées pour vendre l'Alsace autrement

Rendez-vous le 23 juin à 9h30 !


Le réceptif alsacien Lisela (groupe LK Tours) organise un webinaire le 23 juin pour les agences sur le thème : "L’Alsace autrement pour vos groupes". Objectif : présenter les grands classiques de l'Alsace mais aussi de nouvelles offres hors des sentiers battus et plus immersives. Save the date !


Rédigé par le Mardi 16 Juin 2026 à 07:20

Lisela organisera un webinaire le 23 juin 2026 sur le thème : "L’Alsace autrement pour vos groupes" - Depositphotos.com Auteur aletheia97
Lisela organisera un webinaire le 23 juin 2026 sur le thème : "L’Alsace autrement pour vos groupes" - Depositphotos.com Auteur aletheia97
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Dans un contexte marqué par le ralentissement de certaines clientèles long-courriers et les incertitudes qui pèsent sur les déplacements internationaux, Lisela, le réceptif du groupe LK Tours souhaite mettre l'Est de la France et plus particulièrement l'Alsace à l'honneur.

Le spécialiste organisera ainsi le 23 juin prochain un webinaire (à 9h30 - 40 mn max) destiné aux professionnels du tourisme.

L'objectif : rappeler l'étendue de son offre groupes, individuels et MICE, mais aussi montrer qu'au-delà des incontournables, l'Alsace propose des expériences encore méconnues.

"Avec les tensions géopolitiques et la hausse des coûts aériens, nous observons davantage d'hésitations chez les voyageurs étrangers. C'est le moment de remettre un coup de projecteur sur notre région" explique Michelle Kunegel, présidente de LK Tours.

A côté des grands classiques alsaciens - Strasbourg, Colmar, la Route des Vins ou encore le château du Haut-Koenigsbourg - Lisela souhaite mettre en avant son savoir-faire et son expertise terrain.

Rencontres avec des viticulteurs, visites de brasseries artisanales, découverte de potiers ou de producteurs locaux, dégustations thématiques associant vins, fromages ou chocolat... "Il existe de nombreuses possibilités de découvrir l'Alsace du Nord au Sud. Nous pouvons faire découvrir le territoire autrement" souligne Aude Michel, chargée de Production groupe.

"Nous avons en effet la possibilité d'ouvrir de nombreuses portes" ajoute Michelle Kunegel.

Lisela déploie une offre hors des sentiers battus

Le Kut'zig, un autocar cabriolet exploité par Lisela - Photo Lisela
Le Kut'zig, un autocar cabriolet exploité par Lisela - Photo Lisela
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Lisela propose également d'autres segments porteurs comme le tourisme de mémoire, la gastronomie, les séjours expérientiels ou encore les séminaires et les activités de team building destinées aux entreprises.

Parmi les produits mis en avant figure notamment le Kut'zig, un autocar cabriolet exploité par Lisela dans le cadre des "micro-aventures" qui sillonnent la Route des Vins d'Alsace sur une journée.

Pensé pour de petits groupes, ce véhicule permet d'organiser des journées complètes (ou plus) mêlant découvertes du vignoble, dégustations, rencontres avec les producteurs et expériences gastronomiques.

"Le Kut'zig d'une capacité de 28 passagers, peut être privatisé. Le concept peut également se décliner sur d'autres itinéraires, notamment la Route des Crêtes ou l'Alsace du Nord" détaille Amandine Biringer, forfaitiste groupe et individuels.

"Lisela n'est pas cantonné à l'Alsace et déploie ses compétences sur d'autres région : Champagne, Lorraine, Ardenne mais aussi l'Allemagne et la Suisse" poursuit Mylène Vrtikapa, responsable du développement de Lisela.

Un gîte privatisable d'une capacité de 15 personnes

Le gîte Le Bois Dormant d'une capacité de 15 personnes - photo Lisela
Le gîte Le Bois Dormant d'une capacité de 15 personnes - photo Lisela
Pour l'élargir son offre, LK Tours exploite aussi depuis l'an dernier un gîte.

Installé dans une ancienne ferme vosgienne, Le Bois Dormant, c'est son nom est perché sur les hauteurs de Lapoutroie, dans la vallée de Kaysersberg.

Il accueille familles, tribus d’amis ou petits groupes et séminaires jusqu’à 15 personnes (7 chambres).

"Notre volonté est de diversifié notre offre en proposant hébergement privatif, activités sur mesure et découverte du territoire." détaille Mylène Vrtikapa.

Enfin, à côté des groupes et du MICE, Lisela déploie aussi une offre pour les individuels avec notamment des coffrets cadeaux week-end, et répond à toutes les demandes sur-mesure.

Pour booster les inscriptions au webinaire, les participants auront une chance de remporter une place pour un éductour intimiste (10 participants maxi) de 3 jours et 2 nuits en Alsace mi-octobre, et découvrir le gîte Le Bois Dormant.

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Tags : alsace
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