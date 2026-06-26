A Guebwiller, le charme d'une Alsace loin des clichés

Le grès sublime également le patrimoine religieux des vallées environnantes.



Prenons l'abbaye bénédictine de Murbach, nichée dans le vallon solitaire du même nom. On imagine difficilement qu'elle a été l'une plus puissantes du Saint-Empire-Romain-Germanique. Et pourtant ! Malheureusement, ne restent plus que le transept et deux tours ajourées hautes de 30 mètres de ce magnifique édifice roman.



A 11 km de Murbach, dans la commune de Jungholtz, Notre-Dame de Thierenbach affiche une clocher à bulbe d'inspiration baroque. L'intérieur est tout à fait baroque.



Avec ses précieuses reliques et son intéressante de collection de 350 ex-voto, Notre-Dame de Thierenbach est un important centre de pèlerinage qui attire 130 000 visiteurs par an, venus de toute l'Alsace, mais aussi de l'étranger.



A une dizaine de kilomètres de Thierenbach, mais cette fois-ci en prenant la D430 en direction du Markstein, après avoir traversé de charmants villages et hameaux (Buhl, Linthal, Remspach) enchâssés dans la verdure du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, on tombe sur Lautenbach.

Ce bourg doit surtout sa renommée à sa collégiale Saint-Michel et saint-Gangolphe. La nef à trois vaisseaux (fin XIe), le chœur (XIIIe), le porche (XIIe) sont un festival de grès rose sculpté !



Pays de savoir-faire, Guebwiller n'a pas seulement excellé dans l'architecture religieuse. En témoigne, à Guebwiller même, le musée Théodore Deck (1823-1891).



Cet enfant du pays qui a dirigé la prestigieuse Manufacture Nationale de Porcelaine de Sèvres, est passé à la postérité pour avoir découvert une nuance de bleu turquoise proche de celui des miniatures persanes, appelé « bleu Deck », encore utilisé aujourd’hui. Il a été un talentueux maître en céramique comme le montre la collection de belles pièces raffinées (plats, assiettes, vases, décors muraux ) exposées au musée...