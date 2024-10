Webinaire WeShake : Dire adieu à la fraude bancaire et aux défis liés à la résolution IATA 890

Le secteur du voyage évolue rapidement, et pour les agences, garantir la sécurité des paiements est devenu essentiel. Avec la résolution IATA 890, les règles encadrant les paiements par carte sont devenues plus rigoureuses que jamais.



WeShake propose une solution en ligne simple et rapide, permettant aux agences de se mettre en conformité en seulement 5 minutes.



La fraude bancaire dans le secteur du voyage coûte des milliards chaque année. Pour y remédier, la résolution IATA 890 impose des normes de sécurité strictes pour protéger les transactions. Bien que ces règles puissent sembler compliquées et fastidieuses à suivre, WeShake simplifie tout, vous permettant de dire adieu à ces soucis et de vous concentrer sur votre activité.