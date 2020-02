Workshop Rep. Tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie : l'union fait la force

Quatre destinations d’Europe Centrale : la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie se sont associées pour organiser un workshop le 23 janvier 2020 à Ambassade de la République tchèque en France à Paris.



31 partenaires représentant ces 4 pays étaient présents pour accueillir les professionnels du tourisme. Les participants ont pu découvrir les différentes facettes de ces destinations ainsi que les nouveautés et rencontrer les représentants des hôteliers, réceptifs et prestataires qui ont fait le déplacement à Paris depuis leurs pays respectifs.



C’est la première fois que ces destinations se réunissaient ainsi pour organiser un événement B2B commun.