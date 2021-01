Yves Verdié : "Pour reconquérir le client, il faut lui éviter toute crainte financière et sanitaire...."

TourMaG.com - La semaine dernière, le gouvernement a sifflé l'arrêt temporaire du tourisme. Comment avez-vous vécu cette annonce ?



Yves Verdié : Aujourd'hui, nous n'avons pas une grosse activité.



A part sur les DOM-TOM, où il y a un peu de trafic et sur le business travel, il n'y a pas énormément de départs ni de dossiers. C'est sûr que cette décision ne facilite pas le redémarrage, mais l'impact est plus que limité.



Ce qui me gène le plus dans tout ce contexte, c'est le manque de visibilité. Tant que nous n'aurons pas une situation sereine pour les voyageurs, il sera très compliqué pour notre activité de reprendre.



J'avais imaginé, qu'un test PCR et le vaccin suffiraient pour voyager, sauf qu'il y a encore des doutes concernant ces deux outils, d'un point de vue sanitaire.



Nous ne sommes que dans les supputations et les suppositions. Nous faisons le dos rond, en réduisant nos charges au maximum, en réfléchissant à ce que sera la reprise.



TourMaG.com - Si vous faites le dos rond, cela signifie que Verdié Voyages est en hibernation ?



Yves Verdié : Non, nous arrêtons juste de programmer des choses que nous serons obligés de défaire par la suite. Nous travaillons sur de nombreux projets, notamment digitaux, et menons des réflexions internes.



Après nos agences sont ouvertes une partie de l'après midi, pour garder le lien avec la clientèle.



Beaucoup de clients ont des projets et qui nous les partagent, mais aujourd'hui, nous ne pouvons rien concrétiser et nous leur conseillons de ne rien finaliser, en raison de l'incertitude.



Nous sommes dans l'échange et non la concrétisation. Depuis mars 2020, nous ne faisons que ça : reporter, réorganiser et à chaque fois tout est annulé ou modifié.



Nous avons besoin de certitudes.